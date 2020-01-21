HABER
  4. Lübnan'da yeni hükümetin açıklanmasına saatler kala, protestolar hız kazandı

Lübnan'da yeni hükümetin açıklanmasına saatler kala, protestolar hız kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

Lübnan'da yeni hükümetin açıklanmasına saatler kala, protestolar hız kazandı

Lübnan'da Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab'ın, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasıyla eş zamanlı gösteriler de hız kazandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Diyab, kabul sırasında "bugün açıklamak üzere" kabine üyelerinin isimlerinin yer aldığı listeyi Cumhurbaşkanı Avn'a sunacak.

Diyab'ın bir aydan uzun süredir sürdürdüğü çalışmaların sonucu oluşturduğu kabinenin 20 üyeden oluşması bekleniyor.

- Gösteriler hız kazandı

Hassan Diyab'ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasının hemen ardından başkent Beyrut'un merkezindeki Meclis binasının önünde onlarca kişi toplandı. Beyrut ve diğer bazı kentlerde de göstericiler, yolları kapattı.

Göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle, duyurulması beklenen kabineyi reddediyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Lübnanlı protestocular, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan sonra yönetimi paylaşan mevcut siyasi grupların oluşturduğu Hariri'nin hükümeti yerine, bağımsız teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Karaman’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandıKaraman’daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
İzmir’de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölüİzmir’de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassan Diyab Lübnan protesto gösterileri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.