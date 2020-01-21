Lübnan'da yeni hükümetin açıklanmasına saatler kala, protestolar hız kazandı

Lübnan'da Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab'ın, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasıyla eş zamanlı gösteriler de hız kazandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Diyab, kabul sırasında "bugün açıklamak üzere" kabine üyelerinin isimlerinin yer aldığı listeyi Cumhurbaşkanı Avn'a sunacak.

Diyab'ın bir aydan uzun süredir sürdürdüğü çalışmaların sonucu oluşturduğu kabinenin 20 üyeden oluşması bekleniyor.

- Gösteriler hız kazandı

Hassan Diyab'ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasının hemen ardından başkent Beyrut'un merkezindeki Meclis binasının önünde onlarca kişi toplandı. Beyrut ve diğer bazı kentlerde de göstericiler, yolları kapattı.

Göstericiler, Hizbullah ve siyasi müttefiklerini temsil ettiği gerekçesiyle, duyurulması beklenen kabineyi reddediyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.