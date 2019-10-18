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Lübnan’da yeni vergi uygulaması protesto edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 00:19 | Son Güncelleme

Lübnan’da yüzlerde kişi yeni vergi uygulaması dolayısı ile hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.Lübnan’da hükümetin 2020’den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına koyacağı vergiye karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Lübnan’da yüzlerde kişi yeni vergi uygulaması dolayısı ile hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.

Lübnan’da hükümetin 2020’den itibaren telekomünikasyon uygulamalarına koyacağı vergiye karşı protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi başta başkent Beyrut’ta olmak üzere çeşitli kentlerde yeni vergi uygulamasına karşı hükümeti protesto etti. Hükümet aleyhine sloganları atan protestocular, ülkedeki kötü ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tuttu. Protestocular birçok kentte lastikleri yakarak ana yolları kapattı.

Lübnan’da hükümet, ülkede WhatsApp, Viber ve Messenger gibi arama uygulamalarına 2020’den itibaren vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

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