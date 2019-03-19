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Lübnan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Lübnan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırıları protesto edildi

Lübnanlı öğrenciler, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınamak için başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi kampüsünde bir araya geldi.

Terörün her şekline ve ırkçı söylemlere tepki gösteren eylemciler, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da destek mesajı verdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan Yeni Zelanda

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