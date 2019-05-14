BEYRUT (AA) - VESİM SEMİH SEYFEDDİN - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulan "Ramazan Köyü", yıllardır olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca yoksul ailelerin sığınağı oluyor.

Lübnan'daki Mahzumi Derneği'nin Beyrutlu Kadınlar Derneği ile işbirliği halinde kurduğu bu sofralarda her gün yaklaşık bin 500 kişi iftar açıyor. Ayrıca bazı cami ve kurumlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İftar alanının sekizer kişilik masaların yer aldığı sembolik mahallelere ayrıldığı Ramazan Köyü'nde yüzlerce çalışan akşam ezanıyla gelecek misafirleri karşılamak için her gün harıl harıl çalışıyor.

Hizmetler sadece iftar yemeği dağıtımıyla sınırlı kalmıyor. Ramazan Köyü'nde iftarın ardından çocuklar ve yetişkinler için kültürel ve dini etkinlikler de düzenleniyor.

- "2 bin kişiye sıcak yemek sunuyoruz"

Beyrutlu Kadınlar Derneği Başkanı Heda Kaskas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu köy, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Her gün cami, dernek ve diğer kurumlara dağıtılan yemekler dahil günde ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek sunuyoruz." dedi.