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Lübnan'da yoksulların sığınağı "Ramazan Köyü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulan "Ramazan Köyü", yıllardır olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca yoksul ailelerin sığınağı oluyor - Beyrutlu Kadınlar Derneği Başkanı Heda Kaskas: - "Bu köy, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Her gün cami, dernek ve diğer kurumlara dağıtılan yemekler dahil günde ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek sunuyoruz" - "Ramazan Köyü ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara sadece yemek dağıtılan bir yer değil, aynı zamanda iftar sonrası çeşitli etkinliklerle ramazan atmosferini yaşatacak bir dinlenme alanı"

BEYRUT (AA) - VESİM SEMİH SEYFEDDİN - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulan "Ramazan Köyü", yıllardır olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca yoksul ailelerin sığınağı oluyor.

Lübnan'daki Mahzumi Derneği'nin Beyrutlu Kadınlar Derneği ile işbirliği halinde kurduğu bu sofralarda her gün yaklaşık bin 500 kişi iftar açıyor. Ayrıca bazı cami ve kurumlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İftar alanının sekizer kişilik masaların yer aldığı sembolik mahallelere ayrıldığı Ramazan Köyü'nde yüzlerce çalışan akşam ezanıyla gelecek misafirleri karşılamak için her gün harıl harıl çalışıyor.

Hizmetler sadece iftar yemeği dağıtımıyla sınırlı kalmıyor. Ramazan Köyü'nde iftarın ardından çocuklar ve yetişkinler için kültürel ve dini etkinlikler de düzenleniyor.

- "2 bin kişiye sıcak yemek sunuyoruz"

Beyrutlu Kadınlar Derneği Başkanı Heda Kaskas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu köy, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Her gün cami, dernek ve diğer kurumlara dağıtılan yemekler dahil günde ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek sunuyoruz." dedi.

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Ramazan Köyü'nün, ihtiyaç sahiplerine yemek sunmakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda mutfakta çalışan yaklaşık 50 kadına iş imkanı sağladığına işaret eden Kaskas, ayrıca burayı ayakta tutan, yüzlerindeki gülümsemeyi kaybetmeden özveriyle çalışan 500 gönüllünün de bulunduğuna dikkati çekti.

- Çocuklar ve yetişkinler için de etkinlikler yapılıyor

Buranın hizmetlerinden faydalanacak kişilerin, aile komisyonu tarafından evlere ziyaret yapılarak belirlendiğini kaydeden Kaskas, "Ramazan Köyü ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara sadece yemek dağıtılan bir yer değil, aynı zamanda iftar sonrası çeşitli etkinliklerle ramazan atmosferini yaşatacak bir dinlenme alanı." dedi.

Kaskas, Ramazan ayının son on günü, yardımseverlerden topladıkları yaklaşık 10 bin parça bayram kıyafetini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Çocukların kurulan bayramlık alanlarında elbiselerini seçebileceğini ifade eden Kaskas, yardımseverlerin de arzu ederlerse dağıtıma katılabileceğini kaydetti.

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