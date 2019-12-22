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Lübnan'da yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 22:56 | Son Güncelleme

Lübnan'da yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan göstericiler, ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi partileri protesto etti.

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı ve Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partiler ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab'a karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyan ve ülkedeki mevcut siyasi partilerin liderleri ile Diyab aleyhinde slogan atan gruptakiler, Meclis binasının önüne kadar yürüdü.

Bu arada ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam ve Akkar kentlerinde de göstericiler, Diyab'ın başbakanlığa getirilmesine karşı yolları kapatarak olayı protesto etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta Hassan Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclisteki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnanlı protestocular, bağımsız bir akademisyen olmasına rağmen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğini alması nedeniyle birkaç günden beri Diyab'ın başbakanlığına karşı gösteriler düzenliyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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