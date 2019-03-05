Lübnan'da zorla çalıştırılan ve dilendirilen çocuk sayısı artıyor

BEYRUT - NADYA EL-HALLAK - Lübnan'da göç, işsizlik gibi ekonomik ve toplumsal sorunlar, çocuk dilenciler olgusunun giderek artmasının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Dilencilik son yıllarda özellikle başkent Beyrut'un kenar mahallelerinde hızla artıyor. Trafik ışıkları ve kalabalık yollarda bekleyen çocuklar, çeşitli şekilde, insanlardan yardım dileniyor. Aileleri ya da bilinmeyen kişilerce kasıtlı bir biçimde belli bölgelere yerleştirilen çocuklar, kendilerinden beklendiği şekilde para kazanmaya zorlanıyor. Ülkede sayıları gün geçtikçe artan ve neredeyse her caddede göze çarpan dilenci çocuklardan "bazıları çiçek bazıları da mendil" satıyor. Çocukların bir kısmı da insanlardan bir şişe su parası isteyerek, para alma çabasına giriyor. Lübnan devleti giderek artan dilenci sorununa çare bulmakta zorlanırken, ülkede kendilerine geçim kapısı bulamayan göçmen aileler de çocuklarını para kazanmak için sokaklara sürüyor. - Dilencilik sorunuyla mücadele Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı Dilencilikle Mücadele Proje Müdürü Siyma Muaviye, ülkede ciddi bir olgu halini alan "dilencilik" konusunu AA muhabirine değerlendirdi.

Ülkede yaklaşık 15 bin dilencinin bulunduğunu söyleyen Muaviye, bunların yüzde 75'inin Suriyeli, yüzde 8'inin Filistin kökenli, yüzde 8'inin Lübnanlı geri kalanının da diğer uyruklardan olduğunu ifade etti. Muaviye, dilencilerin bu şekilde çalışmasının ve dilenciliğin artışının arkasında, "güneşin doğuşuyla ortaya çıkan ve batmasıyla kaybolan kişilerin" bulunduğunu söyledi. Lübnan'da dilenciliğe zorlanan çocuklar üzerinden elde edilen miktara değinen Muaviye, "Örneğin günde 8 saat çalıştırılan 10 çocuk 30 günde yaklaşık 24 bin dolar kazanıyor." diyerek yaşanan istismara dikkati çekti. Dilenmenin Lübnan toplumundaki büyük sorunların başında geldiğini ifade eden Muaviye, Sosyal İşler Bakanlığının diğer bakanlıklarla iş birliği içinde dilendirilen ve zorla çalıştırılan çocukların huzur ve güvenliği için mücadele ettiğini kaydetti. - Hasta olduğu gerekçesiyle 4 çocuğunu dilendiriyor Hastalığı sebebiyle bir işte çalışamadığını iddia eden ve bu durumu sebep göstererek 4 çocuğunu çalışmaya zorlayan baba Mervan, çocuklarının kendileri için ekmek parası kazandığını öne sürdü.

Mervan, çocuklarını okula göndermek yerine Beyrut'un en işlek caddelerinden El-Hamra'daki belli noktalara gül satmaya gönderdiğini söyledi. Beyrut'un birçok caddesinde kendilerine alan belirleyerek yollara dizilen dilenciler, geçenlerin dikkatini çekmek için farklı fikirler bulmaya çalışıyor. Sokakta mendil satan Suriyeli bir çocuk, Halep'ten geldiğini ve anne-babasının öldüğünü söyleyerek satış yaptığını, kendisi ve kardeşinin hayatını idame ettirdiğini dile getirdi. Başka bir Suriyeli çocuk ise "Suriyeliyim, Beyrut'ta ailemle yaşıyorum. Ne babama ilaç alacak ne de yemek alacak paramız var. Kimse bize yardım etmiyor." dedi. - Devlet yardımları yeterli değil Devlet yardımlarının mültecilerin masrafını karşılayamadığı Lübnan'da, dilencilerin durumları yoldan geçenleri etkileyen acı bir manzara oluşturuyor. Mültecilere sunulan yardımlara ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Medya Temsilcisi Liza Ebu Halid, "Nakit yardım programıyla mülteci ailelerin yüzde 30'una yardım ediyoruz." dedi.