Lübnan'da zorlu bir sürecin ardından kurulan hükümet yeni sınavdan geçiyor

Maruni Hristiyan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan vilayetini ziyaret edeceğinin açıklanmasıyla başlayan tepkiler ve Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyuna 30 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası oluşan gerilim, hükümet çalışmalarını rehin almış durumda.

MAHMUT GELDİ - Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri'nin yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ve çetin siyasi pazarlıklar sonucu 31 Ocak'ta kurduğu ulusal birlik hükümeti, Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası oluşan gerilim nedeniyle zor bir sınavdan geçiyor.

Dürzi bölgesinde Dışişleri Bakanı'na yönelik bu tepkinin nedeni ise Basil'in, ziyaret planını duyurmadan birkaç gün önce yaptığı bir konuşmasında Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat'ı eleştiren ifadeler kullanmış olması.

- Bakan Garib ve partisinin tutumu

Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Garib ve mensubu olduğu Dürzi Demokrasi Partisi'nin lideri Talal Arslan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, isim vermeden Dürzilerin güçlü lideri ve rakibi Velid Canbolat'ın başkanlığındaki İlerlemeci Sosyalist Partisi'ni suçladı.

Aley bölgesinde yaşananların doğrudan iç barışı hedef alan bir eylem olduğunu savunan Arslan, olayın Yargı Konseyi'ne intikal etmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Saldırıyla ilgili şu ana kadar 2 şüpheli yakalanırken, Dürzi Demokrasi Partisi ise söz konusu saldırıya 30'dan fazla kişinin karıştığını ileri sürerek tüm bu kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

- Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin tutumu

İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin lideri Canbolat, yaptığı açıklamada, hiçbir kanıt olmadan yapılan suçlamaların bir tarafa bırakılması ve olayla ilgili kurumların elde edeceği sonucun beklenmesi gerektiğini ifade etti.