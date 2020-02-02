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Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği yakınında sözde barış planı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:33 | Son Güncelleme

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği yakınında sözde barış planı protestosu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği yakınında ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Beyrut'un kuzeyindeki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca kişi, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak Washington yönetiminin politikaları aleyhinde slogan attı.

Trump'ın tek taraflı barış planına tepki gösteren gruptakiler, Filistin meselesinin her şeyden önce bir Orta Doğu meselesi olduğuna dikkati çekti.

Gruptakilerden bazılarının Büyükelçilik etrafındaki demir telleri aşması ve elçilik binasına taş atması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bazı göstericiler kullanılan gazdan etkilendi, bazıları boğulma tehlikesi geçirdi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamada, sözde barış planına karşı yapılacak muhtemel gösteriler konusunda çalışanlarını uyarmış ve eylem alanlarına girmemeye dikkat etmelerini istemişti.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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