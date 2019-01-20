HABER

Lübnan'daki Arap Birliği Ekonomik Zirvesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 21:55 | Son Güncelleme

Zirvenin sonuç bildirgesine göre, Suriyeli mültecilerin acılarını hafifletmek için donör ülke ve Arap fonlarının omuz omuza çalışmasının önemi konusunda mutabık kalındı

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde, Suriyeli mültecilerin acılarını hafifletme çağrısında bulunularak, Kudüs'ün statüsüne bağlı kalınacağı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini sonlandırma girişimlerinin karşısında yer alındığı belirtildi.

Lübnan'ın ev sahipliğinde 6 yıl aradan sonra düzenlenen ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi sona erdi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, düzenlediği basın toplantısıyla sonuç bildirgesini okudu.

Suriyeli mültecilerin acılarını hafifletmek için tüm donör ülke ve Arap fonlarının omuz omuza çalışmasının önemi konusunda mutabık kalındığını aktaran Zeki, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerdeki kalkınma projelerinin finanse edilmesinde de fikir birliğinin olduğunu söyledi.

Zirvede işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direnişini destekleme vurgusu yapıldığını anlatan Zeki, Arap Birliği ülkelerinin, UNRWA'nın faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğini ve UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma girişimlerini reddettiğini kaydetti.

Tüm dünya ülkelerine, Kudüs'le ilgili uluslararası kararlara bağlı kalma ve kenti "İsrail'in başkenti" olarak kabul etmeme çağrısında bulunan Zeki, Kudüs kentinin yasal statüsüne ilişkin ihlallerle mücadele kapsamında birtakım siyasi ve ekonomik kararların alınabileceğini belirtti.

Kuveyt'in teknoloji alanında 200 milyon dolar sermayeli bir yatırım fonu oluşturulması yönündeki girişiminin, 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılanlar tarafından takdirle karşılandığını da vurgulayan Zeki, son olarak 5. Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin 4 yıl sonra Moritanya'da gerçekleştirilmesi kararı alındığını sözlerine ekledi.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, zirvedeki konuşmasında, Arapların ortak çalışmasında bir gerilemenin söz konusu olduğunu, bu nedenle bölge ülkelerinin ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Bu doğrultuda, teknoloji alanında 200 milyon dolar sermayeli bir yatırım fonu oluşturulması yönünde teklifte bulunan Al Sabah, Kuveyt'in söz konusu fona 50 milyon dolar finansman sağlayacağını belirtmişti.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)
Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdiKaramollaoğlu, hükümeti eleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.