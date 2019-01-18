Lübnan'daki Arap Özel Sektör Forumu sona erdi

BEYRUT (AA) - Arap Özel Sektör Forumu, Arap serbest ticaret bölgesinin karşılaştığı engellerin kaldırılmasını istedi.

Başkent Beyrut'ta Arap Ticaret Odaları Birliği tarafından Arap Birliği, Lübnan Ticaret Odaları Birliği ve Başbakan Saad el-Hariri'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün süren "Arap Özel Sektör Forumu" sona erdi.

Kapanış oturumunda, forumda alınan tavsiye kararlarını açıklayan Arap Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Halid Hanefi, bunların başında büyük Arap serbest ticaret bölgesinin önündeki engellerin kaldırılması ve ticaretin geliştirilmesinin yer aldığını söyledi.

Arap ülkelerinin yatırım hareketlerini ve işletme sahiplerinin çalışmalarını kolaylaştırması gerektiğini dile getiren Hanefi, Arap dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında ve savaştan etkilenen Arap ülkelerinin yeniden imarında özel sektörün rolünün arttırılması çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Arap Birliği'nin, büyük Arap serbest ticaret bölgesinin sorunlarının çözülmesi konusundaki çabaları ve başarılarına değindi.

Tavsiye kararlarının 19-20 Ocak'ta başkent Beyrut'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne sunulması bekleniyor.

