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Lübnan'daki ekonomik tedbirlere yönelik tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

Başkent Beyrut'ta toplanan binlerce kamu çalışanı ve emeklisi, hükümetin 2019 bütçesine yönelik kısıtlamalarının maaşlarını etkilemesini protesto etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kamu çalışanları ve emekliler, hükümetin 2019 bütçesine getirmesi öngörülen kısıtlamaların maaşlarını etkilemesini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkentin şehir merkezindeki Hükümet Sarayı önünde bulunan Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce kamu çalışanı ve emeklisi, bütçeyi karara bağlama görüşmeleri çerçevesinde toplanan Bakanlar Kuruluna seslerini duyurmaya çalıştı.

Emekli askerler adına burada bir konuşma yapan Sami er-Rimah, 2019 bütçesine yönelik kısıtlamaların herkesi etkileyeceğini söyledi.

Bütçe kısıtlamasına giden yöneticilerin, açığı kapatmak için halkın cebine göz diktiğini dile getiren Rimah, buna karşılık devlet kurumlarındaki birçok yolsuzluğun ise gözden kaçırıldığını öne sürdü.

Bu sırada göstericiler arasında yer alan bazı emekli askerler de Hükümet Sarayı'ndaki toplantıda bulunan Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab'ın kendileriyle görüşmesi için dışarı çıkması talebinde bulundu.

Emekli askerlerden bir grubun Hükümet Sarayı'nın önündeki bariyerleri aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleriyle göstericiler arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Bunun üzerine Hükümet Sarayı çevresindeki güvenlik önlemleri daha da artırıldı.

Lübnan'da geçen yıl 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra Başbakan Saad el-Hariri liderliğinde kurulan hükümet, yaklaşık bir aydan beri kamu çalışanları ve özellikle de emekli askerlerin tepkileri gölgesinde 2019 bütçe görüşmelerini sürdürüyor.

Başbakan Hariri, daha önce yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Cibran Basil de kamu çalışanlarının maaşlarında olabilecek kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Maaşları düşürmememiz halinde ortada ne maaş ne de ekonomi kalır." diye konuşmuştu.

Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan bulunuyor. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.

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2019 bütçesi emekli askerler kamu çalışanları Lübnan

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