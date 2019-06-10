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Lübnan'daki El-Cemaa el-İslamiyye yetkilisine suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Lübnan'daki El-Cemaa el-İslamiyye yetkilisine suikast

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye yetkililerinden Şeyh Muhammed Kasım el-Carrar, düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, gece yarısı saatlerinde, El-Cemaa el-İslamiyye'nin halkla ilişkiler ve ülkenin İsrail sınırında yer alan Şeba bölgesi sorumlusu Carrar'a Er-Rahmet Dispanseri çıkısında ateş açtı.

Carrar, saldırıda karın boşluğuna dört kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırganların, olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

El-Cemaa el-İslamiyye de yaptığı açıklamada, müdürlüğünü yaptığı Rahmet Dispanseri önünde suikasta kurban giden Carrar'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Açıklamada, söz konusu suikastın ihanet ve iş birliği yapan taraflarca öldürüldüğü aktarıldı.

- Hamas'tan kınama

Hamas'ın Lübnan ofisinden yapılan açıklamada ise Carrar'a yönelik suikast kınandı.

Açıklamada, Carrar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Hamas, Carrar'ın ömrünü vatan ve İslam ümmeti için çalışmakla geçirdiğini belirtti.

Carrar'ın, bölgede halka yönelik yardım faaliyetleri ve Suriyeli mültecilere yönelik sağlık hizmetlerine verdiği destekle tanındığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
El-Cemaa el-İslamiyye suikast şeyh muhammed kasım

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