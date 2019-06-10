HABER

Lübnan'daki El-Cemaa el-İslamiyye'den suikast açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

El-Cemaa el-İslamiyye Siyasi Büro Başkanı İmad el-Hut: - "Suikast ilk olarak İsrail'i ikinci olarak da Carrar'ın Suriyeli mültecilere yardımı ve yanlarında durmasını hazmedemeyen kişileri işaret ediyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye, yetkililerinden Şeyh Muhammed Kasım el-Carrar'a düzenlenen suikastın sıradan bir olay olmadığını belirtti.

El-Cemaa el-İslamiyye Siyasi Büro Başkanı İmad el-Hut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Carrar'a düzenlenen suikastın sıradan bir olay olmadığını, suikastın arkasındaki kişi veya kişilerin profesyonel olduklarını söyledi.

"Suikast ilk olarak İsrail'i ikinci olarak da Carrar'ın Suriyeli mültecilere yardımı ve yanlarında durmasını hazmedemeyen kişileri işaret ediyor." diyen Hut, soruşturma neticesinde hangi tarafın olduğunu net olarak öğreneceklerini ifade etti. Carrar'ın Suriyeli mültecilere yardımı Esed rejimi ve müttefiklerini rahatsız ettiğini belirten Hut, suikastta kullanılan materyallerin profesyonel bir tarafı işaret ettiğini kaydetti.

Suikastın düzenlendiği mekanda güvenlik kameralarının olduğunu ve olayı kaydettiğini dile getiren Hut, bir buçuk yıldan beridir Carra'ın kendisinin, ailesinin ve oğlunun öldürülmesine yönelik tehditler aldığını aktardı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, gece yarısı saatlerinde, El-Cemaa el-İslamiyye'nin halkla ilişkiler ve ülkenin İsrail sınırında yer alan Şeba bölgesi sorumlusu Carrar'a Er-Rahmet Dispanseri çıkısında ateş açtığını belirtmişti.

Carrar, saldırıda karın boşluğuna dört kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali başladıAr-Ge ve Kariyer Günleri Festivali başladı
Mudanya Belediyesinin sahil denetimiMudanya Belediyesinin sahil denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El-Cemaa el-İslamiyye Lübnan Şeyh Muhammed Kasım el-Carrar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Emre Belözoğlu ile görüştü

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.