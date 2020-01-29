Lübnan'daki Filistin kamplarında ABD'nin sözde barış planına öfke günü

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı bugünü "öfke ve grev günü" ilan etti.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin ve İsrail arasındaki sözde barış planı açıklamasına karşı gösteri ve yürüyüşler yaptı.

Söz konusu planı kabul etmeyeceklerini ifade eden Filistinli mülteciler, "öfke ve grev günü" olarak duyurdukları bugün de protesto eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

- "Kudüs, bu halkın inancının bir parçasıdır"

Hamas'ın Lübnan'daki yetkililerinden Abdulmecid Avad, ABD'nin sözde barış planının Filistin davasına karşı ilk olmadığı gibi sonuncu komplo da olmayacağını söyledi.

Filistin halkının tüm kesimleriyle sözde planla mücadele için tek ses olduklarını aktaran Avad, Müslümanlar başta olmak üzere dünyadaki tüm özgür insanların, Filistin halkı ve adil davasından yana tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Mülteci kamplarındaki gösteri ve yürüyüşleri hatırlatan Avad, "Bugün de Lübnan'daki Filistinlilerin kaldığı kamp ve mahallelerde öfke ve grev günü olacak. Bu bağlamda düzenlenecek öfke yürüyüşlerinde, Filistinliler içeride ve dışarıda tek millet olduklarını ve 1948 yılında zorla çıkarıldıkları vatanlarına dönüş haklarından vazgeçmeyeceklerini dillendirecekler." diye konuştu.