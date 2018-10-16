Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma

Lübnan'ın Sayda kentindeki Filistin El-Miye Vemye Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmada bazıları ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Miye Vemye Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ve Hizbullah tarafından desteklenen Ensarullah Hareketi mensubu iki kişinin tartışması sonucu gerginlik yaşandı.

Filistinli gruplar arasındaki gerginlik kısa sürede birden çok cephede silahlı çatışmaya dönüştü, olayda bazıları ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Çatışmada tüfek ve roketlerin kullanıldığını söyleyen kaynaklar, roketlerden birinin kamptaki bir eve isabet ettiğini ancak can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Görgü tanıkları ise kampta çatışmanın çıkması üzerine çok sayıda insanın bölgeyi terk ettiğini ifade etti.

Aralarında siyasi ve güvenlikle ilgili konular başta olmak üzere çeşitli nedenlerle anlaşmazlık bulunan Filistinli gruplar ise söz konusu olayda birbirlerini karşılıklı suçladı.

Öte yandan, söz konusu mülteci kampındaki çatışma ve gerginliğin sonlandırılması için bölgedeki Filistinli yetkililerin Sayda'da toplantı yaptığı öğrenildi.

