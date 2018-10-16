HABER

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Sayda kentindeki Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmada 2 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı

Lübnan'ın Sayda kentindeki Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Miye Miye Mülteci Kampı'nda dün Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ile Hizbullah tarafından desteklenen Ensarullah Hareketi mensubu iki kişinin tartışması sonucu çıkan çatışmalar bugün yeniden alevlendi.

Filistinli silahlı gruplar arasında bugün yaşanan çatışmalarda Fetih Hareketi'nden Ahmed Mansur ve Muhammed Ays yaşamını yitirdi.

Olaylarda aralarında Hamas'ın Miye Miye Mülteci Kampı temsilcisi İbrahim Selame'nin de bulunduğu en az 20 kişi yaralandı.

Taraflar arasındaki çatışmalarda ağır ve hafif silahların kullanılması nedeniyle kamp içindeki bazı yapılar zarar gördü ve kampa yakın okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bu arada Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Miye Miye Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmaların acil olarak durdurulması ve kamptaki Filistinli gruplara bağlı emniyet güçlerinin güvenliği sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Aralarında siyasi ve güvenlikle ilgili konular başta olmak üzere çeşitli nedenlerle anlaşmazlık bulunan Filistinli gruplar, dün 9 kişinin yaralandığı olaylardan sonra birbirlerini suçlamıştı.

PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısıMeteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı
İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Lübnan Miye Miye Mülteci Kampı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.