Lübnan'daki Filistin mülteci kampında yaşanan çatışmalar

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile ülkenin güneyindeki El-Miyye Miyye Mülteci Kampı'nda Fetih ve Ensarullah hareketleri arasında yeniden alevlenen çatışmalarla ilgili görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsmail Heniyye'nin, Hariri ile Berri'yi telefonla arayarak kampta yaşanan kanlı olaylar hakkında görüştüğü belirtildi.

Hariri'nin görüşmede, Heniyye'ye kampta yaşanan olayların durdurulması için acilen çalışmalar yapma vaadinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Berri'nin de Lübnan ordusu ve ilgili makamlarla irtibata geçme sözü verdiği bildirildi.

Açıklamada, iki hafta önce taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasının bozulduğu ve çatışmaların yeniden başladığı kaydedildi.

Hamas tarafından 16 Ekim'de yapılan açıklamada, Lübnan ordusunun bölgedeki karargahında Filistinli gruplar arasında gerçekleşen görüşmede ateşkese varıldığı duyurulmuştu. El-Miyye Miyye Mülteci Kampı'nda Hamas, Fetih ve Ensarullah hareketlerinin mensupları bulunuyor.

