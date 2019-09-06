Lübnan'daki Filistinli mülteciler gösterilere devam ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistinli mülteciler, Çalışma Bakanlığının "çalışma izni" almalarını zorunlu kılan kararını ülkenin güneyindeki Filistin mülteci kamplarında protesto etti.

Sekizinci haftasına giren gösterilerin bugünkü adresi Sayda kenti ile Ayn el-Hilve Mülteci Kampı oldu. Filistin Ortak Çalışma heyeti, Halk Komiteleri ve Halk Hareketi tarafından düzenlenen gösteride, hem "çalışma izni" kararı hem de İsrail yönetiminin, El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto edildi.

Gösteride Filistin bayrakları taşındı ve Filistinlilere onurlu yaşam temin edilmesi yönünde sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'deki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Filistin Alimler Birliği Başkanı Bessam Kayid de burada yaptığı açıklamada, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan'ı Filistin halkına destek olmaya çağırdı.

Kayid, Çalışma Bakanlığı kararından dönünceye ve Filistin halkının sosyal haklarını tanıyıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.