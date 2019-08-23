Lübnan'daki Filistinli mültecilerin gösterileri devam ediyor

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, Çalışma Bakanlığının "çalışma izni" almalarını zorunlu kılan kararını protesto etmek için bugün de ülkedeki kamplarda gösteri düzenledi.

Gösterileri organize eden gruplardan Filistin Gençlik Örgütü yetkilisi Ali Yunis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığının kararına karşı Filistinli mültecilerin altı haftadır protestolarına devam ettiğini belirtti.

Yunis, "Gösteriler, Filistinli mültecilerin yaşadığı güneydeki Raşidiyye kampından kuzeydeki Nehru'l-Barid'e kadar tüm mülteci kamplarına yayıldı." dedi.

Gösterilere özellikle cuma günleri yoğun katılım olduğuna işaret eden Yunis, Filistinlilerin artarak devam eden bu tepkisinin Lübnan hükümetine açık bir mesaj olduğunu vurguladı.

Yunis, Lübnan hükümetinin söz konusu kararı değerlendirmek için komite kurma kararı almasını eleştirerek, "Bu adım, Filistinlilerin öfkesini yatıştırmak için yapılan aldatmaca ve hiledir." diye konuştu.

Filistinlilerin haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Yunis, "Halkımız, adaletsizlik giderilene ve bu karar iptal edilene kadar hakkının peşinden gideceğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.