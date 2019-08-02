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Lübnan'daki Filistinli mültecilerin gösterisinde ateş açıldı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

Sayda kentinde, Filistinli mültecilere yönelik çalışma izni uygulamasının protesto edildiği gösteri sırasında açılan ateş sonucu bir kişi öldü

Lübnan'ın Sayda kentinde, Filistinli mültecilere yönelik çalışma izni uygulamasının protesto edildiği gösteri sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Beyrut'un yaklaşık 40 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda, Lübnan Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı" protesto edildi.

Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yaşadığı 12 kamp arasında en fazla nüfusa sahip olan Ayn Hilve'de düzenlenen gösteri sırasında maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı. Olayda, Filistinli Hüseyin Alaaddin yaşamını yitirdi.

Kamptaki Fetih Hareketi yöneticilerinden Münir el-Makdah, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada, gösteri sırasında maskeli bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Alaaddin'in ağır yaralandığını söyledi.

Suçlunun yakalanması için çalışmaların başladığını dile getiren Makdah, muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için Filistin Yüksek Emniyet Komitesinin acil toplanacağını belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da ağır yaralanan Filistinli mülteci Alaaddin'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

- Tartışmalı "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı" nedir?

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Çalışma Bakanı Ebu Süleyman daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistinli mültecilerden çalışma izni için herhangi bir ücret tahsil etmeme kolaylığını sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyor.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Bakanlığı Filistinli Mülteciler Lübnan

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