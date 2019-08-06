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Lübnan'daki Filistinliler Kanada'ya göç talebiyle gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Filistinliler Kanada'ya göç talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, "Kanada'ya göç etme" talebiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Beyrut'taki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Filistinli, Lübnan Çalışma Bakanlığının son zamanlarda kendilerine uyguladığı çalışma kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Filistin ve Kanada bayraklarını taşıyan eylemciler, Kanada'ya göç etmek istedikleri yönünde sloganlar attı.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman yaptığı açıklamalarda, Filistinli mültecilerden çalışma izni için herhangi bir ücret tahsil etmeme kolaylığını sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyor.

- Lübnan'daki Filistinliler temel haklarından yoksun

Lübnan, toprakları İsrail tarafından işgal edilen Filistinli mültecilerin birçok temel insani ve ekonomik haktan yoksun olarak yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Filistinlilerin, 2001 yılından itibaren mülk edinme ve sahip oldukları mülkü çocuklarına miras bırakma hakkı olmadığı gibi doktorluk, avukatlık, eczacılık başta olmak üzere yaklaşık 20 mesleği yapmalarına da izin verilmiyor.

Resmi bir devletin vatandaşı olmadıkları için Lübnan'da çalışan diğer yabancılarla aynı hakları talep edemeyen Filistinli mülteciler, inşaat sektörü gibi ücreti düşük ancak meşakkatli işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Başta Filistinliler olmak üzere birçok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütü, sık sık Lübnan hükümetine seslenerek "onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan Filistinli mültecilere haklarının verilmesi" çağrısında bulunuyor.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Beyrut Filistinli Mülteciler Kanada Büyükelçili Lübnan

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