Lübnan'daki Filistinliler Kanada'ya göç talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, "Kanada'ya göç etme" talebiyle başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Beyrut'taki Kanada Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Filistinli, Lübnan Çalışma Bakanlığının son zamanlarda kendilerine uyguladığı çalışma kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Filistin ve Kanada bayraklarını taşıyan eylemciler, Kanada'ya göç etmek istedikleri yönünde sloganlar attı.

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman yaptığı açıklamalarda, Filistinli mültecilerden çalışma izni için herhangi bir ücret tahsil etmeme kolaylığını sağlayacaklarını belirtmişti. Ancak Filistinliler, "mülteci" statülerine dokunulmaması için çalışma iznine tabi tutulmamaları yönündeki talepleri doğrultusunda protestolarını sürdürüyor.