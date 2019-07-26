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Lübnan'daki Filistinlilerden "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:00 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Filistinlilerden "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" protestosu

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki kamplarda yaşayan binlerce Filistinli, Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için geçen ay uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" protesto etti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilve ve Miye Miye mülteci kamplarındaki binlerce Filistinli, bakanlığın uygulamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Filistinliler, Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"na tepki gösterdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan Nehru'l-Barid ile El-Biddav mülteci kamplarında da gösteriler düzenlendi. Gösterilerde, "Onurlu bir yaşam için hakkımızı istiyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Çalışma Bakanlığının işsizlikle mücadele için geçen ay uygulamaya koyduğu "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı" kapsamında diğer yabancılar gibi Filistinlilerden de "çalışma izni" istenmesi, "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle Filistinlilerin protestosuna neden oluyor.

- Tartışmalara yol açan plan

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasındaki yüksek işsizliği azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan işletmelerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerdeki çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi birtakım uygulamalar getirilmişti.

Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, gösteriler düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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