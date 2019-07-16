Gösteriyi organize edenlerden ismini açıklamak istemeyen bir Filistinli, gösteri ve yürüyüş için daha önceden ilgili makamlardan izin aldıklarını, ancak bu sabah emniyet yetkililerinin mültecilerin kamplardan çıkmaması yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın uygulamasını öfkeyle karşılayan Filistinli gençler, sabah saatlerinde ülkenin güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hulve Mülteci Kampı ve Miye Miye Mülteci Kampı girişinde lastik yaktı.

Sur kentindeki Raşidiye, Burc eş-Şimali ve El-Bas mülteci kamplarında da lastik yakma eylemi yapan Filistinli gençler, Çalışma Bakanlığının uygulamasının Filistin ve Lübnan halkı arasına fitne sokma amacıyla başlatıldığını savunarak plan karşıtı sloganlar attı.

Ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Baalbek kentinde bulunan El-Celil Mülteci Kampı'nda da sabah saatlerinde yol kapatma eylemine gidildi.

- "Çalışma Bakanlığı'nın planı Filistinlileri hedef almıyor"

Bu arada Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yasa dışı iş gücüyle mücadele planının Filistinlileri hedef almadığını söyledi.

Süleyman, "Ayrıca bunun, Yüzyılın Anlaşması ve komplo teorileriyle ilgisi yoktur. Bu plan birkaç ay önceden belirlenmiş ve hiç kimse aleyhinde alınan bir karar yok. Lübnan'da bir çalışma yasası var ve bizler de bunu hayata geçirmek için bir plan kararı aldık. Hatta bir aylık da önünü görme süresi tanıdıktan sonra denetimleri başlattık." dedi.