Lübnan'daki gösterilerde 11 kişi yaralandı

Bu arada bazı göstericiler Trablusşam-Beyrut yolunu trafiğe kapatırken, motosikletli yüzü maskeli bazı eylemciler ise kentin girişlerinin yanı sıra kent içindeki mahalle ve caddelerde çöp konteynerlerini ateşe verdi ve araç lastikleri yaktı.

Öte yandan, Lübnan'daki özel televizyonlardan "El-Cedid" kanalının haberine göre, eski Milletvekili Misbah el-Ahdeb'in Trablusşam'ın merkezindeki Nur Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak istemesi protestocuların tepkisine neden oldu. Göstericiler Ahdeb'e su şişeleri atarak tepki gösterdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da "ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi" nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 11 kişi yaralandı.

- "Yetkililer ülke kaynaklarını yağmalıyor"

Göstericilerden Dana el-Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki mevcut durumun iyi olmadığını ve siyasilerin halka iş imkanı sağlamadığını söyledi.

Ali, "Yıllardan beri bekledik ancak hiçbir iş fırsatı bulamadık. Ülkemizdeki yetkililer halkın sırtına yeni vergiler yüklüyor, ülkenin kaynaklarını ise kendileri yağmalıyor." dedi.

Göstericilerden Rabii el-Mısri (45) de hayatında ilk defa bir eyleme katıldığını belirterek, "Bugün yaptıklarımızı aslında çok eskiden yapmalıydık. Bu halk artık yalana, ikiyüzlülüğe ve onursuz yaşamaya tahammül edemez hale geldi." diye konuştu.

Ömer el-Ali de gösteriler için çok geç kalındığını söyleyerek, "Hükümet düşünceye ve yağmalanan mallar halka iade edilinceye kadar geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

