Lübnan'daki gösterilerde 24 güvenlik mensubu yaralandı

Lübnan'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinden 24 kişi yaralandı.

İç Güvenlik Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde bugün düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 24 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından, başkent Beyrut'taki bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yeniden arbede yaşanmaya başladı.

Başbakan Hariri, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki gösterilere ilişkin "Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

