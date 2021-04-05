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  4. Lübnan’daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu

Lübnan’daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu

05.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka bir ülkede dalgalandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Lübnan’daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu

Beyrut’ta düzenlenen ve 37 farklı ülkeden modelin katıldığı güzellik yarışmasında yarışmada Fransa güzeli Louan Vecchia birinci olurken, ikinci Romanya’dan Anna Maria Babau, Türk manken Duygu Çakmak ise üçüncü oldu. Yarışmanın ardından Türkiye’ye dönen Duygu Çakmak çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

BEN TÜRK KADINLARININ TEMSİLCİSİYİM

Beyrut dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Model Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı, Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcili olarak oradaydım. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım ve çok emek verdim. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum. Mankenlik hayatım halen devam ediyor ama oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi almıştım ama pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım" dedi.

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Lübnan

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