Lübnan'daki Hamas heyetinden, Yüzyılın Anlaşması açıklaması

BEYRUT (AA) - Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, Filistinlilerin "Yüzyılın Anlaşması"na ve Filistin halkının haklarını ihlal eden her türlü plana karşı olduğunu söyledi.

Beraberindeki Hamas heyetiyle birlikte Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile başkent Beyrut'ta bir araya gelen Rişk, burada yaptığı konuşmada, "Filistinliler olarak haklarımızı ihlal eden çözümleri, ABD gibi bir güç tarafından dayatılıyor olsa da kabul edemeyiz." dedi.

Rişk, Filistinlilerin, ABD'nin haziran ayında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkma konusunda ortak bir tavır sergilediğini kaydetti.

Başbakan Hariri ile yakın zamanda çalışmalarına başlayacak olan Filistin-Lübnan Diyalog Komisyonu'nu görüştüklerini söyleyen Rişk, bu komisyona çok umut bağladıklarını dile getirdi.

Rişk, Yüzyılın Anlaşması Planı'yla Filistin meselesinin ve Filistinlilerin haklarının tasfiyesinin amaçlandığını ifade etti.

Hamas heyeti, Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya geldi. Berri ile söz konusu Diyalog Komisyonu hakkında görüştüklerini belirten Rişk, bu komisyonun, Filistinlilerin insani haklarının tanınması konusunda tavsiye niteliğinde kararlar almasını umduklarını vurguladı.

ABD yönetiminin söz konusu planı haziran ayında açıklaması bekleniyor. Beyaz Saray basın ofisinden dün yapılan açıklamada, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamındaki ilk etkinlik olarak, Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da "Refah için Barış" adlı bir ekonomik çalıştay düzenleneceği kaydedilmişti.

