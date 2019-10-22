Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler

BEYRUT (AA) - Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protesto gösterileri, motosikletli grupların provokatif eylemlerine maruz kaldı.

Şii Hizbullah örgütü ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin partisi Emel Hareketi'nin bayraklarını taşıyan bir grup motosikletli, başkent Beyrut sokaklarında tur atarak eylem yaptı.

Daha sonra hükümet karşıtı gösterilerin yapıldığı "Riyad es-Sulh" ve "Şehitler" meydanlarına yönelen gruba Lübnan ordusu engel oldu.

Şii Hizbullah örgütü ve Emek Hareketi, konuyla ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Saad el-Hariri, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile telefonla görüşerek göstericilerin güvenliğinin sağlanması talebinde bulundu.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.