Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 7'nci gününde de devam ediyor.

Ülkedeki ekonomik durumu ve hükümetin iletişime yeni vergiler getirme girişimini protesto etmek için 17 Ekim'de protestolarına başlayan göstericiler, bugün de sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut ile diğer şehirlerdeki birçok noktada yolları kapatarak eylemlerini sürdürdü.

Gösterilerin başladığı günden beri banka ve okulların kapalı olduğu Lübnan'da, yolları kapatarak insanların şehir içi ve şehirler arası hareketini ciddi anlamda engelleyen eylemciler ile söz konusu yolları açmaya çalışan ordu birlikleri arasında zaman zaman arbedeler yaşanıyor.

Ülke genelinde yol kapatmanın yanı sıra yürüyüşler ve meydanlarda kitlesel gösteriler düzenleyen eylemciler, yönetimdeki tüm siyasi partileri yolsuzlukla suçlayarak gitmeleri yönünde çeşitli sloganlar atıyor.

- Devrim hedeflerine ulaşıncaya kadar devam çağrısı

Protestocuların oluşturduğu "Devrim Gençleri" adlı grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl gösterilere devam edildiği ve devrim hedeflerine ulaşıncaya kadar Lübnan'ın meydan ve sokaklarından çekilmenin söz konusu olmayacağı belirtildi.