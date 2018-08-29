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Lübnan'daki hükümet kurma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai: "Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Hariri'nin iki güne kadar kendisine yeni kabinesini sunacağını aktardı"

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri'nin iki güne kadar kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Maruni Patriği Rai'yi kabul etti.

Rai görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Hariri'nin iki güne kadar kendisine yeni kabinesini sunacağını aktardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın Hariri'nin hükümet kurma çalışmalarından umutlu olduğunu aktaran Rai, görüşmede ayrıca ülkedeki ekonomik konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Hariri, dün akşam partisinin grup toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, hükümet kurma çalışmaları kapsamında birkaç gün içinde ümit verici gelişmeler olacağını belirtmişti.

Hükümetin kurulması aşamasında tüm siyasi tarafların sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Hariri, "Hükümetin oluşumunu hızlandırmak tüm tarafların sorumluluğudur ve zamanı gelince kimlerin engeller çıkardığını açıklarım." diye konuşmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Lübnan Maruni Patriği

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