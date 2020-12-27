Lübnan’daki mülteci kampı yangınıyla ilgili 8 gözaltı

Lübnan’ın Miniyeh bölgesinde bulunan Suriyelilerin bulunduğu mülteci kampında çıkan yangın hakkında Lübnan ordusundan açıklama geldi. Ordu yetkilileri, olayla bağlantılı 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Lübnan’ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında Lübnan vatandaşları ve Suriyeli mülteciler arasında çıkan gerginliğin ardından kamp kundaklanmış, çıkan yangında en az 100 çadır kullanılamaz hale gelmişti. Yangın nedeni ile kampta kalan 100’e yakın Suriyeli mülteci geceyi sokakta geçirdi.

Çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Lübnan ordusundan açıklama geldi. Ordu yetkilileri, kampı kundaklayanların gözaltına alınması için Miniyeh bölgesinde devriye ve arama operasyonlarının düzenlendiğini belirtti. Yetkililer, mülteci kampında yaşanan kundaklama olayı ve çıkan tartışma ile bağlantılı olduğu düşünülen 2 Lübnan vatandaşı ile 6 Suriyeli’nin gözaltına alındığını açıkladı.

