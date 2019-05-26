Lübnan'daki Müstakbel Hareketinden Esed rejimine suçlama

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi, Esed rejimi askerlerini, Lübnanlı bir genci işkence yaparak öldürmekle suçladı.

Müstakbel Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi askerlerinin, geçen perşembe günü Lübnan-Suriye sınırındaki Arsal beldesinden sınırı geçerek, burada avlanan Hüseyin el-Huceyri, Visam Kernebi ve Nayif Zayid isimli gençleri kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'ye kaçırılan gençlerden Huceyri'nin öldürüldüğü, diğer 2 gencin ise hayatta olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan Emniyet Müdürlüğünün Huceyri'nin cenazesini dün Suriye'den teslim aldığı, cesetteki izlerden işkenceye maruz kaldığı ve keskin bir aletle başına vurulduğunun belirlendiği vurgulandı.

Söz konusu olayın Arsal halkına yönelik tehlikeli bir saldırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Esed rejiminin bu bölgeye yönelik mükerrer saldırılarının sebebinin ise Suriyeli mültecilerin buraya sığınmaları olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Beka vadisine bağlı Arsal beldesi, derme çatma çadırlarda kalan 60 bini aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

