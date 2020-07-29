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  4. Lübnan'daki Protestolara Türkiye Destek Veriyor İddialarına Yanıt

Lübnan'daki Protestolara Türkiye Destek Veriyor İddialarına Yanıt

29.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Lübnan’ın kuzeyindeki protestolara destek verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi

Lübnan'daki Protestolara Türkiye Destek Veriyor İddialarına Yanıt

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Lübnan’ın kuzeyindeki protestolara destek verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Aksoy, açıklamaları art niyetli olarak nitelendirdi.

Basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Lübnanlı bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilen, ülkemizin Lübnan’ın kuzeyinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine destek verdiği ve Lübnan’ın bu bölgesinde nüfuz alanını geliştirme amacı güttüğü şeklindeki iddialar izandan yoksundur. Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir. Türkiye, Lübnan’ın birlik ve bütünlüğü ile huzur ve istikrarına büyük önem atfetmekte olup, söz konusu iddialarda bulunanlar esasen kimlerin Lübnan’ı arka bahçesi olarak gördüğünü ve bu ülkenin içişlerine müdahale ettiğini gayet iyi bilecek konumdadırlar” dedi.

Lübnan’da ulusal birlik hükümeti geçen yıl 29 Ekim tarihinde istifa etmişti. Ülkede ekonomik kriz ve getirilen yeni vergiler nedeniyle halk sokağa dökülmüş ve hükümetin istifasını talep etmişti.

Lübnan’da son dönemde ekonomik kriz koşulları iyice ağırlaştı. Corona virüsü salgınının da etkisiyle büyüyen kriz Lübnan para birimi liranın ciddi anlamda değer kaybetmesine neden olurken halk protesto gösterilerini sürdürüyor.

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