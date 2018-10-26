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Lübnan'daki sınır yönetimi konferansında "uluslararası işbirliği" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin düzenlediği konferansta "ülkelerin ve insanların emniyetini korumak için uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğu" mesajı verildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki sınır yönetimi konulu uluslararası konferansta, "ülkelerin ve insanların emniyetini korumak için uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğu" mesajı verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği "Lübnan'da Tam Sınır Yönetimi için Ulusal Kapasiteleri Güçlendirme" projesi kapsamında ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin (ICMPD) girişimiyle düzenlenen uluslararası konferans bugün sona erdi.

Konferansa Tunus, Irak, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan'dan sınır yönetimi ve sınırların korunmasıyla ilgilenen bakanlık ve ajans temsilcileri katıldı.

Lübnan'dan ise ordu, Sınır Kontrol ve Gözetleme Komitesi, İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Lübnan Gümrük İdaresi'nden temsilciler konferansta hazır bulundu.

Konferansın kapanışında yolcular ile ticari ürünlerin sınır kapılarından geçişinin sorunsuz olması ve bunun güvence altına alınması, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere yardım edilmesi, insan haklarına saygı duyulmasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, sınır yönetimi ile ilgilenen ajanslara kapasite oluşturulması gibi etkili mekanizmalar kurma ihtiyacına işaret edildi.

Konferansa katılanlar yaptıkları konuşmalarda, "ülkelerin ve insanların emniyetini korumak için uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğunu" vurguladı.

Dün başlayan konferansa AB'nin Lübnan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christina Lassen ile Avusturya'nın Beyrut Büyükelçisi Marian Alexander da birer konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Sınır Yönetimi Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi

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