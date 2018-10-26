BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki sınır yönetimi konulu uluslararası konferansta, "ülkelerin ve insanların emniyetini korumak için uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğu" mesajı verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği "Lübnan'da Tam Sınır Yönetimi için Ulusal Kapasiteleri Güçlendirme" projesi kapsamında ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin (ICMPD) girişimiyle düzenlenen uluslararası konferans bugün sona erdi.

Konferansa Tunus, Irak, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan'dan sınır yönetimi ve sınırların korunmasıyla ilgilenen bakanlık ve ajans temsilcileri katıldı.

Lübnan'dan ise ordu, Sınır Kontrol ve Gözetleme Komitesi, İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Lübnan Gümrük İdaresi'nden temsilciler konferansta hazır bulundu.

Konferansın kapanışında yolcular ile ticari ürünlerin sınır kapılarından geçişinin sorunsuz olması ve bunun güvence altına alınması, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere yardım edilmesi, insan haklarına saygı duyulmasının sağlanması gerektiği belirtildi.