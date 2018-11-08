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Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir grup daha ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 22:36 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir grup daha ülkelerine döndü

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın farklı bölgelerinden 265 Suriyeli mülteci daha ülkesine döndü.

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden 265 Suriyeli mültecinin kendi istekleriyle otobüs ve özel araçlarla Masnaa, Zemrani ve Abbudiye sınır kapıları üzerinden Suriye'ye döndüğü ifade edildi.

Bunun Suriye'ye geri dönüşlerin başladığı geçen haziran ayından bu yana ülkelerine dönen 14. mülteci grubu olduğuna işaret ediliyor.

Lübnan makamlarından cumartesi günü yapılan açıklamada, temmuz ayından bu yana yaklaşık 87 bin Suriyeli mültecinin Şam rejimi ile Beyrut arasındaki koordinasyon kapsamında ülkelerine döndüğü belirtilmişti.

Lübnan makamları ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını açıklarken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise bu rakam 1 milyonun altında.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Suriye Suriyeli mülteci

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