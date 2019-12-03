HABER

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin bir kısmı daha ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:58 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin bir kısmı daha ülkelerine döndü

Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden 325 Suriyeli mülteci gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler, Lübnanlı yetkililerin Esed rejimiyle iş birliği çerçevesinde ülkelerine gitme kararı aldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinden yola çıkan 25 kişilik mülteci grubu, ordunun korumasında sınırı geçerek Suriye'ye ulaştı.

Mültecilerden oluşan 300 kişilik başka bir Suriyeli mülteci grubu ise kendi araçlarıyla Cerusiye sınır kapısından geçerek Suriye'ye giriş yaptı.

- Lübnan'daki Suriyelilerin "gönüllü dönüşü"

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Lübnan güvenlik güçleri, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü organize ediyor. Sınırdan geçişler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcilerinin gözetiminde yapılıyor.

Lübnan Güvenlik Güçleri, Aralık 2017'den Mart 2019'a kadar 170 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gittiğini açıklamıştı.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulunduKayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdüSokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Suriyeli mülteciler

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de devasa kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Faciaya ramak kalmıştı! Kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemede şoke eden ifade

Eşini vahşice öldürmüştü! Mahkemede şoke eden ifade

Kayseri’de kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs etti

Yer: Kayseri! Kimse ikna edemedi

Hakkari'den acı haber! Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Karı-kocadan iğrenç şantaj! Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Vasiliğini aldığı kardeşine cinsel saldırıda bulunan ağabeye hapis

Vasiliğini aldığı kardeşine cinsel saldırıda bulunan ağabeye hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.