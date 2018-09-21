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Lübnan'daki "Suriyeli mültecilerin dönüşünü takip için" komite kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:42 | Son Güncelleme

Lübnan'daki "Suriyeli mültecilerin dönüşünü takip için" komite kuruluyor

Lübnan ve Rusya, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü takip edecek ortak komite kuruyor.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüş işlemlerini takip edecek Lübnan-Rusya ortak komitesinde yer alacak kişilerin isimlerinin, Rusya'nın Beyrut Büyükelçiliği'ne resmi olarak iletildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu komitede, Lübnan'ı temsilen Başbakan Saad el-Hariri'nin Rusya İşlerinden Sorumlu Müsteşarı George Şaban, eski milletvekili Emel Ebu Zeyd, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim ve Tuğgeneral Suheyl Hurye'nin görev alacağı ifade edildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin anlaşmaya varmıştı.

Helsinki'deki ikili zirvenin ardından temmuzun son haftasında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki heyet, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün organize edilmesiyle ilgili hazırladığı planı, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Saad el-Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri gibi yetkililere sunmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Rusya Suriyeli mülteciler

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