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Lübnan'daki Suriyelilerden 162 bini ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki 1 milyon 500 bine yakın Suriyeli mülteciden şimdiye kadar 162 bininin evlerine döndüğünü belirtti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ev sahipliği yaptıkları Suriyeli mültecilerden bugüne kadar 162 bininin ülkelerine döndüğünü söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesini ziyaret eden Almanya'nın Dişişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ve beraberindeki heyeti Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sırasında ülkesindeki Suriyeli mültecilere dikkati çeken Avn, Lübnan'ın 1 milyon 500 bine yakın mültecinin yükünü kaldıracak durumda olmadığını ve Suriye krizine ilişkin herhangi bir siyasi çözüm beklemeden mültecilerin dönüşleri için uluslararası toplumun yardımını istediklerini belirtti.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere kolaylık sağlamaya devam edeceklerini aktaran Avn, bugüne kadar 162 bin mültecinin Lübnan'dan Suriye'ye geri gittiğini kaydetti.

Lübnan-Almanya arasındaki güçlü ilişkiler ile iş birliğine de değinen Avn, Lübnan'da ekonomiyi iyileştirme, yolsuzlukla mücadele ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlama konularının yeni hükümetin öncelikleri olacağına dikkati çekti.

- Almanya mülteciler konusunda sık sık görüşmeler yapıyor

Alman Bakan Annen de ülkesinin Lübnan'a gerekli destek ve yardımları sürdüreceğini, bu kapsamda Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan Alman güçlerinin de varlığını devam ettireceğini ifade etti.

Annen, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldikten sonra basına yaptığı açıklamada ise Almanya'da da bir kısım Suriyeli mültecinin olduğuna işaret ederek, bu konuda sık sık görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Suriye'de şartların iyileştiğini gördükten sonra Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmesi yönünde karar vereceklerini vurgulayan Annen, bu konudaki uluslararası kaidelerin açık olduğunu söyledi.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Avn, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada da bugüne kadar Lübnan'dan 156 bin Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü söylemişti.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

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Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan Niels Annen

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