Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 752'si daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan Suriyeli mültecilerden 752 kişinin daha otobüslerle vatanlarına ulaştırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile koordineli olarak Suriyelileri sınırdan geçirdiğine işaret edilen açıklamada, başkent Beyrut'un yanı sıra Sayda, Trablusşam ve diğer bazı bölgelerdeki Suriyelilerin ülkelerine "gönüllü" döndüğü kaydedildi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, geçen nisan ayından beri Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyeti koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüş yapıyor.

BMMYK, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

