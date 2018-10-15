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Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriye'deki iç savaştan dolayı Lübnan'a sığınan mültecilerden 700'den fazlasının daha ülkesine döndüğü bildirildi.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerden bir grubun daha gönüllü olarak vatanlarına döndüğü belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinden toplama merkezlerine isimlerini yazdıranlardan 776 Suriyelinin, bugün emniyet güçlerinin kontrolünde sınırdan geçtiği aktarılan açıklamada, dönüş işlemlerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile koordineli olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, geçen nisan ayından beri Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyeti koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüş yapıyor.

BMMYK, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
776 Suriyeli mülteci Suriye

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