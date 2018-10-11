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"Lübnan'daki Türk enerji gemileri gurur kaynağımız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: "Biz Lübnan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz, Lübnan'a her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Lübnan'da elektrik açığı yıllardır devam eden bir sorun ve bu sorunun çözülmesine kayda değer katkı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaklaşık 5 yıldır Lübnan'a elektrik tedarik eden Karadeniz Holding'e ait "Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" adlı enerji gemisini ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, başkent Beyrut'un 100 metre açığında Zuk Elektrik Santrali önünde demirli gemiyi ziyaretinde Karadeniz Holding Temsilcisi Ralif Faysal ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çakıl, Lübnan'da hâlihazırda elektrik üreten 3 Türk enerji gemisinden biri olan Karadeniz Powership Fatmagül Sultan'da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Çakıl, Türk enerji gemilerinin Lübnan'da elektrik ürettiğini ilk olarak Nijerya'da görev yaptığı sırada Lübnanlı büyükelçiden duyduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Lübnan'ın ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmını son derece pratik ve modern yöntemlerle üreten Türk gemileriyle büyük gurur duyduğunu dile getiren Çakıl, burada şu anda hizmet veren 3 gemiden ikisinin 2021 yılına kadar kontratı olduğunu, 3 aylığına ücretsiz hizmet vermek amacıyla gelen diğer geminin sözleşmesinin ise 10 gün sonra sona ereceğini aktardı.

"Esra Sultan" adlı söz konusu geminin kontratının uzatılmasını temenni ettiklerini belirten Çakıl, Başbakan Saad el-Hariri başta olmak üzere Lübnanlı yetkililerle temaslarında bu konuyu gündeme getireceğini kaydetti.

- "Lübnan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"

Türk enerji gemilerinin faaliyetlerinin Lübnan'a büyük katkı sağladığını vurgulayan Çakıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz Holding, üçüncü gemiyi başka bir yerde rahatlıkla kullanabilir. Biz Lübnan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz, Lübnan'a her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Lübnan'da elektrik açığı yıllardır devam eden bir sorun ve bu sorunun çözülmesine kayda değer katkı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Lübnan'da Türkiye'yi çok güzel temsil eden Karadeniz Holding'e de teşekkür eden Çakıl, "Lübnan'daki Türk enerji gemileri gurur kaynağımız." dedi.

Büyükelçi Çakıl, Türkiye'nin yumuşak gücünün somut bir örneğini bugün gördüklerini söyledi.

- Lübnan elektriğinin yüzde 35-40'ı Türk gemilerden

Karadeniz Holding Temsilcisi Faysal, geçen ay düzenlediği basın toplantısında Lübnan'da 2013'ten bu yana devam eden faaliyetleri ve enerji gemilerinin kapasitelerine dair bilgi vermişti.

"Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" ve "Karadeniz Powership Orhan Bey" isimli gemilerin yaklaşık 400 megavat üretim kapasiteli olduğu ve bunun da Lübnan'ın elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığına dikkati çeken Faysal, ağustos ayından itibaren 3 aylık süreyle Lübnan'da üretime başlayan "Karadeniz Powership Esra Sultan" gemisi ile birlikte ülkenin yüzde 35-40 elektriğini ürettiklerini anlatmıştı.

Lübnan'da bir türlü çözülemeyen ve sürekli tartışmalara neden olan elektrik sorunu, ülke ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çakıl Karadeniz Powership Fatmagül Sultan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi

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