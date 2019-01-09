Lübnan'daki tutuklu Kaddafi'nin oğluyla ilgili yeni gelişme

Lübnan Adalet Bakanı Selim Cerissati, 2015 yılından beri Lübnan'da tutuklu bulunan Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin dosyasının incelenmesi için talimat verdiği belirtildi.

Lübnan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cerissati'nin, 1978'te Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette kaybolan Lübnanlı Şii din adamı ve Emel Hareketi'nin kurucusu Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin davası kapsamında Aralık 2015'ten beri Lübnan'da tutulan Kaddafi ile ilgili Yargı Denetim Kurulu Başkanı Burkan Saad'a talimat verdiği ifade edildi.

Hannibal Kaddafi'nin teslim edilmesi yönünde Suriye ve Libya'dan gelen taleplerin olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de yeniden Adalet Bakanlığı ile iletişim kurarak Kaddafi'nin durumuna ilişkin bilgi istediği kaydedildi.

Bu nedenle Kaddafi'nin Lübnan'daki tutukluluğuna ilişkin yargı sürecinde herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak için konunun yeniden incelenmesi talimatı verildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca Lübnan'ın Kaddafi'yi hapiste tutması gerekli bir durumun olup olmadığına da açıklık getirilmesi talep edildi.