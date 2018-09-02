Lübnan'dan ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

Lübnan, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Filistinli mültecilere yönelik yardım ve himaye taahhütlerini sonlandırdığı belirtildi.

Uluslararası toplumun ihmalkarlığından istifade eden İsrail'in uyguladığı "öldürme mekanizması" sebebiyle Filistinlilerin mülteci durumuna düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "UNRWA'ya yapılan yardımların, hiç kimsenin iyilik veya minneti olarak görülemeyeceğe ve bunun, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına onay verenlerin görevi olduğuna" vurgu yapıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyarak Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail Meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası gibi bir dizi gelişmenin ardından alınan bu kararın arkasında açıklanmayan niyetlerin bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: