HABER

Lübnan'dan ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanlığı: - "Atılan bu adımlar, işgal altındaki Filistin'de bulunan Arap vatandaşları göçe zorlamanın yanı sıra Lübnan ve komşu ülkelerde ağırlanan Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkının ellerinden alınmasını ve iki devletli çözüm girişimlerini sonlandırmayı hedefliyor"

Lübnan, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Filistinli mültecilere yönelik yardım ve himaye taahhütlerini sonlandırdığı belirtildi.

Uluslararası toplumun ihmalkarlığından istifade eden İsrail'in uyguladığı "öldürme mekanizması" sebebiyle Filistinlilerin mülteci durumuna düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "UNRWA'ya yapılan yardımların, hiç kimsenin iyilik veya minneti olarak görülemeyeceğe ve bunun, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına onay verenlerin görevi olduğuna" vurgu yapıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyarak Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail Meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası gibi bir dizi gelişmenin ardından alınan bu kararın arkasında açıklanmayan niyetlerin bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Atılan bu adımlar, işgal altındaki Filistin'de bulunan Arap vatandaşları göçe zorlamanın yanı sıra Lübnan ve komşu ülkelerde ağırlanan Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkının ellerinden alınmasını ve iki devletli çözüm girişimlerini sonlandırmayı hedefliyor."

- Yardım ve istişare çağrısı

Tüm bu eylemler nedeniyle bir tehlikenin yaklaşmakta olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın sonuçlarıyla mücadele için ilgili ülkelere istişare çağrısı yapıldı.

ABD'nin kararından sonra UNRWA'nın çalışmalarından oluşacak boşluğun doldurulması için yardım çağrısında bulunulan açıklamada, Almanya'nın UNRWA'ya yardımları artırma yönünde aldığı karar ise takdirle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Atatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldıAtatürk'ün Sivas'a gelişi 'temsili' olarak canlandırıldı
Komando erleri, 34 yıl sonra Bigadiç'te buluştuKomando erleri, 34 yıl sonra Bigadiç'te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Lübnan UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlginizi Çekebilir

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.