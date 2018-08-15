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Lübnan'dan BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 01:34 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin, Suriyeli mültecilerin bugünkü şartlarda ülkelerine dönmemesi gerektiği yönündeki sözlerine katılmadıklarını duyurdu

Lübnan, mevcut şartlarda Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine karşı çıkan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'ye tepki gösterdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin, "Suriyeli mültecilerin bugünkü şartlar altında ülkelerine dönmemesi gerektiği" yönündeki sözlerinin doğru bulunmadığı belirtildi.

Suriyeli mültecilerin vatanlarına peyderpey dönüşlerinin "mümkün" olduğuna değinilen açıklamada, Grandi'nin, "BM'nin, topraklarına dönmek isteyen Suriyeli mültecilere yardım etmeye hazır olduğu" yönündeki ifadeleri takdir edildi.

Lübnan'ın, BM'den, geri dönüşler için bir program yapmasını istediği aktarılan açıklamada, Grandi'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, bu ülkedeki durumun objektif bir şekilde değerlendirilerek söz konusu programın hazırlanmasına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmesi için şartların hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda çalışmaya hazır olduğu duyuruldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bugünkü şartlarda Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler bir süredir kafileler halinde ülkelerine dönüyor. Son olarak 28 Temmuz'da 850'si Şeba, 150'si Bekaa bölgesinden olmak üzere bin kişilik bir mülteci grubu Suriye'ye dönmüştü.

BMMYK, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Filippo Grandi Lübnan

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