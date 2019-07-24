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Lübnan'dan BMGK'ye "İsrail'in tehditlerine sessiz kalmama" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:43 | Son Güncelleme

Lübnan'dan BMGK'ye "İsrail'in tehditlerine sessiz kalmama" çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in ülkenin sivil altyapısına ve barışa yönelik tehditlerine karşı sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emel Mudelleli, "İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un, İran'ın Beyrut Limanı'nı Hizbullah'a silah kaçakçılığı yapmak için kullandığı" yönündeki iddiasına cevap verdi.

Mudelleli, İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin "Lübnanlılar bu tür açıklamaları barışa ve sivil altyapıya doğrudan tehdit olarak görüyorlar." dedi.

Lübnan'ın, barış, güvenlik ve ekonomi alanlarında uluslararası toplumdan aldığı desteğe minnettar olduğunu vurgulayan Mudelleli, şunları kaydetti:

"Eğer İsrail Temsilcisi bu suçlamaları, İsrail'in Filistin'i işgal ederek sebep olduğu sefil durumu gözardı etmek için ortaya atıyorsa bu yeni bir şey değil. Ama söz konusu suçlamaları 2006’da yaptığı gibi uluslararası toplumu Lübnan Limanı'na, havalimanına ve altyapısına bir saldırıya teşvik için yapıyorsa Konsey buna sessiz kalmamalı ve İsrail'in Lübnan'a yeni bir saldırı başlatmasını engelleyerek, sorumluluğunu yerine getirmelidir."

BMGK, İsrail ile Hizbullah arasında 2006 yılında başlayan ve 34 gün süren savaşın ardından alınan 1701 sayılı kararla ilgili dün İsrail makamlarıyla istişarelerde bulunmuştu.

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