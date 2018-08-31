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Lübnan'dan BM'ye "Suriyeli mülteciler" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Suriyeli mültecileri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler'in (BM) Lübnan'da bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için kolaylık sağlaması talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Grandi'nin Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyareti ile BM'nin ülkede bulunan mültecilere yönelik yardımları ele alındı.

Görüşme sırasında ülkesindeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına ve özellikle de güvenli bölgelere dönüşü için BM'nin kolaylık sağlamasını isteyen Avn, Lübnan'ın, Suriyelilerden gönüllü olarak dönmek isteyenleri ülkelerine ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Uluslararası topluma, Suriye'deki güvenli bölgelere dönen mültecilere gerekli yardımların yapılması çağrısında bulunan Avn, Lübnan'ın Suriyeli mültecileri ülkelerine zorla gönderdiğine dair bir uygulamanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm ile mültecilerin vatanlarına dönme konularının birbirinden bağımsız ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Grandi, Lübnanlı yetkililerle Suriye krizini görüşmek üzere başkent Beyrut'a bir günlük ziyarette bulundu.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunuyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Filippo Grandi Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn

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