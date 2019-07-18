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Lübnan'dan "Filistinlilere yardım etmek istiyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman: "Filistinli kardeşlerimizin acıları var. Bizler de onlara sorun çıkarmak değil yardım etmek istiyoruz"

Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman, yasa dışı iş gücüyle mücadele planının tartışmalara neden olmasının ardından "Filistinli mültecilerin yeterince acı çektiklerini ifade ederek, onlara yardımcı olmak istediklerini" söyledi.

Bakan Ebu Süleyman, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da yaşayan Filistinli mültecilerin tepkilerine neden olan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"na açıklık getirdi.

Söz konusu planın Filistinlilere karşı yanlış anlaşılmaya sebep olduğuna dikkati çeken Ebu Süleyman, "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı"nın, Lübnan yasaları gereği vatandaş olmayanların çalışma izni almasını içeren bir uygulama olduğunu belirtti.

"Filistinli kardeşlerimizin acıları var. Bizler de onlara sorun çıkarmak değil yardım etmek istiyoruz." diyen Ebu Süleyman, ülkedeki Filistinli mültecilere, çalışma iznini ücrete tabi tutmamak gibi bazı kolaylıklar sağlayacaklarını aktardı.

Plan kapsamında yürüttükleri denetimler sonucu şu ana kadar ikisi Filistinlilerle bağlantılı 600 ihlalle karşılaştıklarını aktaran Ebu Süleyman, şöyle devam etti:

"Bizler, Lübnan vatandaşına uyguladığımız yasaları Filistinlilere de uygulamak istiyoruz. Bu arada bizler, her zaman Filistin Büyükelçisi ve Filistinli kurumlarla diyalog halindeyiz."

Ülkedeki Filistinli mültecilere yönelik politikalarla ilgilenmek ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2005'te kurulan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesinin 2017 yılında Filistinliler için çalışma izni talebinde bulunduğunu hatırlatan Ebu Süleyman, dolayısıyla tüm siyasi tarafları temsil eden komitenin talebi doğrultusundaki yasayı uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

Filistinlilerin bakanlıktan alacağı çalışma izniyle keyfi muamelelere maruz kalmayacaklarını söyleyen Ebu Süleyman, söz konusu planın Filistinli mültecileri hedef almadığını ve bu konuda başlattıkları çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- Bakanlığın planı Filistinli mültecilerin tepkisine neden olmuştu

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Plana karşı çıkan Lübnan'daki Filistinli mülteciler, protesto amacıyla birkaç gündür gösteriler düzenliyordu. Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Hamas'ın Lübnan'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada da plana tepki gösterilerek, "Filistinli mültecilere ait iş yerlerinin kapatılmasına ilişkin uygulama ya da kararları reddediyoruz. Filistinli işçilere yönelik kovuşturmayı ve çalışmalarının engellenmesini kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma bakanı Filistinli Mülteciler Lübnan

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