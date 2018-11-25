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Lübnan'dan İsrail'e "36 yıl önce batırılan sığınmacı gemisi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanlığı: - "Düşman İsrail'in 1982 yılında ülkenin kuzey açıklarındaki bir gemiyi batırarak 25 sivilin ölümüne yol açan suçunu itiraf etmesiyle hadiseye ilişkin üzüntümüz yenilenmiştir. Düşmanın tarihi ise sivilleri katletmek ve altyapıları vurmakla biliniyor"

Lübnan, 1982 yılında Lübnanlı sığınmacıları taşıyan geminin batırılmasıyla ilgili İsrail'e sert tepki gösterdi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in 1982 yılında ülkenin kuzey açıklarındaki bir gemiyi batırarak 25 sivilin ölümüne yol açan suçunu itiraf etmesiyle hadiseye ilişkin üzüntümüz yenilenmiştir. Düşmanın tarihi ise sivilleri katletmek ve altyapıları vurmakla biliniyor." ifadelerine yer verildi.

Sığınmacıları taşıyan geminin "yanlışlıkla vurulduğu" sonucuna varan soruşturmaların kendilerince kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, söz konusu olay "savaş suçu" olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın bu olayla ilgili İsrail'i kınaması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için birtakım kararlar alınması çağrısında bulunuldu.

İsrail’in Kanal 10 televizyonu iki gün önceki haberinde, 1. Lübnan savaşı sırasında 1982'de Trablus açıklarında Lübnanlı sığınmacı ve yabancı işçileri taşıyan bir geminin İsrail Deniz Kuvvetlerine ait denizaltı tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu aktarmıştı.

Haberde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği olayda İsrail’e ait denizaltının söz konusu gemiyi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerini taşıdığını düşünerek vurduğuna yer verilmişti.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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