Lübnan'dan İsrail'e kaçan eski asker yargılanacak

İsrail'le iş birliği yapmakla suçlanan Güney Lübnan Ordusu'nun eski lideri Amir Fahuri, askeri mahkemede yargılanacak.

Lübnan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Fahuri ABD'den Lübnan'a dönüşünün ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Açıklamada, "Yapılan sorgulama sonucunda Fahuri, İsrail'le iş birliği yaptığını ve İsrail için çalıştığını kabul etmiştir. 2000 yılında işgal atlındaki Filistin'e kaçmış, İsrail kimliği ve pasaportu alarak buradan ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fahuri'nin sorgulamasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahsın askeri savcılığa sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Başkent Beyrut'ta, dün eski asker Amir Fahuri'nin, 1998 yılında İsrail üzerinden kaçtığı ABD'den 21 yıl aradan sonra ülkeye giriş yapmasını protesto edilmişti. Göstericiler, "İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" pankartları taşıyarak, Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etmişti.

