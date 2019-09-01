Lübnan’dan İsrail’e saldırı

İsrail ordusu, Lübnan’dan tanksavar atışları yapıldığını ve İsrail ordusunun karşılık verdiğini açıkladı.

Lübnan’da Hizbullah, sınıra yakın bir bölgede İsrail’e ait askeri araca saldırı düzenlendiğini ve araçta bulunan bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Lübnan’dan tanksavar atışları yapıldığı ve İsrail kuvvetlerinin karşılık verdiği ifade edildi. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Marun er-Ras bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

